2019-10-31T21:07:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Пинском на трассе столкнулись два «МАЗа»: один водитель погиб

Пассажир и другой водитель в тяжелом состоянии в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Две фуры столкнулись на трассе лоб в лоб. Фото: УВД Брестского облисполкома.Две фуры столкнулись на трассе лоб в лоб. Фото: УВД Брестского облисполкома.
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Смертельная авария произошла в четверг, 31 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Днем, примерно в 13.25 часов на автотрассе направлением КобринГомельРоссия столкнулись два большегруза «МАЗ». Дорожно-транспортное происшествие произошло на 431 километре автодороги М-10.

Известно, что за рулем одной из фур был 27-летний мужчина, житель Пинска. Другим «МАЗом» управлял 60-летний житель Бреста.

– Предварительно известно, что в машине пинчанина внезапно разгерметизировалось переднее левое колесо, из-за чего фура оказалась на встречной полосе. Водителям не удалось избежать лобового столкновения, – сообщили в пресс-службе.

В ДТП на месте происшествия от полученных смертельных травм скончался водитель-пинчанин. Его 59-летний пассажир, а водитель второго грузовика были госпитализированы.

ДТП расследует следственно-оперативная группа и Госавтоиспекция. Причины аварии выясняются.

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