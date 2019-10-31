«Тротиловый эквивалент – 66 килограммов»: в лесу под Витебском нашли тайник с боеприпасами времен ВОВ

Изменить размер текста: A A

На Витебщине сотрудниками ГУБОПиК Министерства внутренних дел на днях был обнаружен крупный «схрон» боеприпасов. Об этом сообщают в пресс-службе УВД областного исполкома Витебска.

Во вторник, 29 октября, специалисты управления проводили розыскные мероприятия недалеко от деревни Маклаки, что в Витебском районе. В глуби лесного массива был найден взрывоопасный тайник – схрон снарядов был устроен в лесу еще во времена Великой Отечественной войны.

– Всего в тайнике было обнаружено 96 боеприпасов. Большинство из них – 87 штук – это 76-миллиметровые артиллерийские снаряды. Также еще в тайнике было семь артиллерийских взрывателей, один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд и одна советская осколочная наступательная граната «РГ 42». Общая масса всей «взрывоопасной находки» в тротиловом эквиваленте – около 66 килограммов, – пояснили в пресс-службе.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5524 уничтожили находку в безопасном месте.

– С января 2019 года только сотрудники ГУБОПиК нашли пять схожих тайников с боеприпасами, оставленных со времен ВОВ. Регионально это: Витебский, Городокский, Сенненский и Бешенковичский районы. Всего было обнаружено без малого 400 боеприпасов, – уточнили в УВД.