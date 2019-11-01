2019-11-01T09:26:24+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК Беларуси рассказал о главных нарушителях избирательной кампании

Лидия Ермошина уже заявила о нарушениях
Сергей ДЕМИДОВ
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ЦИК рассказал про главных нарушителей избирательной компании.ЦИК рассказал про главных нарушителей избирательной компании.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Избирательная кампания в Беларуси набирает обороты. Напомним, 17 ноября в Беларуси пройдут выборы депутатов.

Уже обнаружено немало нарушений. Лидия Ермошина считает, что главное нарушение - злоупотребление правом ведения предвыборной агитации.

- Некоторые политики излишне широко трактуют эти достаточно либеральные и демократические нормы закона. И приезжают проводить пикеты на территорию других городов и районов, где не избираются зарегистрированные кандидаты в депутаты, - сообщает sb.by.

- Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны, - уточнила глава ЦИК, пояснив, что таких нарушений насчитали как минимум 11.

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