ЦИК Беларуси рассказал о главных нарушителях избирательной кампании

Лидия Ермошина уже заявила о нарушениях

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Избирательная кампания в Беларуси набирает обороты. Напомним, 17 ноября в Беларуси пройдут выборы депутатов.

Уже обнаружено немало нарушений. Лидия Ермошина считает, что главное нарушение - злоупотребление правом ведения предвыборной агитации.

- Некоторые политики излишне широко трактуют эти достаточно либеральные и демократические нормы закона. И приезжают проводить пикеты на территорию других городов и районов, где не избираются зарегистрированные кандидаты в депутаты, - сообщает sb.by.

- Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны, - уточнила глава ЦИК, пояснив, что таких нарушений насчитали как минимум 11.