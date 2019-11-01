Впереди у белорусов четыре выходных дня подряд. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А все благодаря дню Октябрьской революции

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Первый выходной день на следующей неделе - четверг, 7 ноября.

Отдыхаем и в пятницу, 8 ноября. Многие печалятся, что пятницу придется отработать. Но это ж через целую неделю - в субботу, 16 ноября.

В итоге получается шикарный расширенный уикенд - 7, 8, 9 и 10 ноября.

Хорошо бы еще погода не подкачала. Хочется верить синоптикам, которые заверяют, что тепло возвращается! В начале ноября обещают до +16.