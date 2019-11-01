В Добруше пьяного водителя тормозили стрельбой

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В Добруше днем 31 октября случилось ЧП.

Когда виляющий по дороге «Форд-Мондео» не остановился на милицейский сигнал, началось преследование нарушителя.

- Опасной манерой езды водитель создавал многочисленные аварийные ситуации, однако вскоре экипажу ГАИ удалось его блокировать. Милиционеры потребовали от водителя покинуть авто, но он продолжил движение, едва не сбив инспектора милиции, - сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД.

Для остановки милиционеры применили оружие, пробив нарушителю колесо автомобиля. Водитель был пьян.