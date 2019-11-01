КП Беларусь
Каллаур рассказал, о чем договорились банки Беларуси и России
Специалисты считают, что и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики
Нацбанки Беларуси и России договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросамФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Специалисты по финансам предоставили журналистам ближайший расклад.
- Мы (с Центральным банком России. - Прим. БелТА) принципиально договорились о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам, сообщает belta.by слова председателя правления Нацбанка Беларуси Павла Каллаура.
Специалист пояснил, что и в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики - таргетирование инфляции.
- В России этот режим уже внедрен, в Беларуси предстоит его реализовать, - уточнил Павел Каллаур. - Мы предусматриваем, что если законодательство будет приведено в порядок для соответствия этому режиму, то он может функционировать с 1 января 2021 года.