КП Беларусь
В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина
Причина пожара устанавливается
В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сообщение о пожаре поступило в час ночи 1 ноября.
Возгорание произошло в деревне Изабелин Волковысского района Гродненской области.
В результате пожара в собственном доме погиб его хозяин 1963 года рождения, сообщает mchs.gov.by.
После сработки автономного пожарного извещателя спасена гражданка 1934 года рождения, пенсионерка.
Причина пожара выясняется.