2019-11-01T12:24:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина

Причина пожара устанавливается
Сергей ДЕМИДОВ
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В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина.В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Сообщение о пожаре поступило в час ночи 1 ноября.

Возгорание произошло в деревне Изабелин Волковысского района Гродненской области.

В результате пожара в собственном доме погиб его хозяин 1963 года рождения, сообщает mchs.gov.by.

После сработки автономного пожарного извещателя спасена гражданка 1934 года рождения, пенсионерка.

Причина пожара выясняется.

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