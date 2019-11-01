Начался визит Лукашенко в ОАЭ

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31 октября в 9.45 президентский Boeing 767 вылетел из Национального аэропорта и взял курс на Объединенные Арабские Эмираты. Свой очередной визит в ОАЭ Лукашенко анонсировал в среду, 30 октября:

- Предстоящая поездка на Ближний Восток станет для меня возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив.

Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным - президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз.

В ближайшие дни он встретится с руководством и деловыми кругами ОАЭ.