КП Беларусь
Посольство Израиля в Беларуси возобновило работу с 1 ноября
Сотрудники посольства вышли на работу в штатном режиме
Посольство Израиля в Беларуси возобновило работу с 1 ноября.
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30 и 31 октября из-за трудового конфликта приостановили работу 103 израильских дипломатических представительства по всему миру, в том числе в Беларуси. Посольства возобновляют работу 1 ноября.
- Деятельность возобновлена, сегодня мы вышли на работу в обычном режиме, - сообщает belta.by официальный комментарий посольства Израиля.
Напомним, посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах.
Но израильский суд по трудовым конфликтам 31 октября издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Документ будет действовать 25 дней, за это время конфликт обязаны урегулировать.