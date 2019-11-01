КП Беларусь
Житель Витебского района избил знакомого до смерти
Убийство случилось во время ссоры
Житель Витебского района избил знакомого до смерти.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вечером 28 октября в деревне Сосновка случилось ЧП.
56-летний сельчанин встретил возле магазина 32-летнего коллегу. Во время разговора мужчины повздорили, началась драка, сообщает belta.by.
Более молодой мужчина избивал коллегу до последнего – даже когда тот пытался скрыться.
Труп нашли односельчане утром следующего дня.
Проводится проверка.