2019-11-01T15:20:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Витебского района избил знакомого до смерти

Убийство случилось во время ссоры
Сергей ДЕМИДОВ
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Житель Витебского района избил знакомого до смерти.Житель Витебского района избил знакомого до смерти.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вечером 28 октября в деревне Сосновка случилось ЧП.

56-летний сельчанин встретил возле магазина 32-летнего коллегу. Во время разговора мужчины повздорили, началась драка, сообщает belta.by.

Более молодой мужчина избивал коллегу до последнего – даже когда тот пытался скрыться.

Труп нашли односельчане утром следующего дня.

Проводится проверка.

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