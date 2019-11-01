Замдекана журфака БГУ рассказал, как бороться с фейками

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Свою формулу борьбы с фейковыми новостями вывел замдекана журналистского факультета БГУ.

Он уверен, что фейковым новостям смогут противостоять лишь передовые технологии.

- Фейки, которые мы сегодня видим, это действительно вызов в том плане, что задействованы машинные алгоритмы, нейронные сети, которые позволяют генерировать не просто поддельный текст, но и поддельное видео, аудио, которые в принципе неотличимы от реальных, - сообщает belta.by слова заместителя декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ Владимира Степанова.

Уточняя, что если не противостоять с помощью таких же высоких технологий - журналистика, безусловно, будет иметь много проблем.