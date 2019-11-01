2019-11-01T19:26:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Металлургу». Десятое поражение подряд

Тем не менее смогли набрать одно очко
Захар ПЛАТОНОВ
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В Магнитогорск "Динамо" ехало, чтобы прервать серию из девяти поражений подряд.В Магнитогорск "Динамо" ехало, чтобы прервать серию из девяти поражений подряд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Очередной матч КХЛ минское «Динамо» провело в Магнитогорске с местным «Металлургом». В город сталеваров «зубры» приехали с незавидной серией из девяти поражений подряд – до повторения клубного антирекорда всего ничего.

«Магнитка» наоборот находится на хорошем ходу: в последних десяти матчах одержала семь побед. Причем, на домашнем льду последние 125 минут не пропускала.

Уже в первом периоде «сухую» серию «Металлурга» прервал Дрю Шор. Но дальше хозяева отличились дважды.

Во втором периоде Евгений Ковыршин сравнял счёт, причем, голевая атака получилась на сто процентов белорусской: ассистентские баллы записали Владислав Еременко и Артем Демков.

В итоге дело дошло до овертайма. Динамовцы имели шанс выиграть, но не реализовали выход один на один и тут же получили контратаку - хозяева не просили и забросили решающую шайбу. В итоге поражение 2:3. Тем не менее, минчане смогли набрать одно очко.

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