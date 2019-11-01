2019-11-01T17:29:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь»

Песня Александра Ярёменко превратилась в предвыборный ролик белорусского политика под названием «Мой путь - ваш выбор» [видео]
Сергей ДЕМИДОВ
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Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь». Фото: стоп-кадр из песни.Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь». Фото: стоп-кадр из песни.
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Небезызвестный депутат Игорь Марзалюк снова собирается в парламент. Выборы в Беларуси состоятся 17 ноября.

На своем ютюб-канале 1 ноября депутат выложил ролик «Мой путь - ваш выбор».

Где занимается восточными единоборствами и исполняет очень серьезную песню, которую ранее пел Филипп Киркоров.

Припев песни "Я поднимусь" следующий:

- Если я упаду, пытаясь сорвать звезду,

Я поднимусь ровно столько раз, сколько раз упаду.

Я не останусь лежать на песке,

Ломая руки в немой тоске,

Я поднимусь ровно столько раз, сколько раз упаду.

Игорь Марзалюк - Мой путь ваш выбор.Источник: youtube.com / Игорь Марзалюк

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