КП Беларусь
Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь»
Песня Александра Ярёменко превратилась в предвыборный ролик белорусского политика под названием «Мой путь - ваш выбор» [видео]
Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь». Фото: стоп-кадр из песни.
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Небезызвестный депутат Игорь Марзалюк снова собирается в парламент. Выборы в Беларуси состоятся 17 ноября.
На своем ютюб-канале 1 ноября депутат выложил ролик «Мой путь - ваш выбор».
Где занимается восточными единоборствами и исполняет очень серьезную песню, которую ранее пел Филипп Киркоров.
Припев песни "Я поднимусь" следующий:
- Если я упаду, пытаясь сорвать звезду,
Я поднимусь ровно столько раз, сколько раз упаду.
Я не останусь лежать на песке,
Ломая руки в немой тоске,
Я поднимусь ровно столько раз, сколько раз упаду.
Игорь Марзалюк - Мой путь ваш выбор.Источник: youtube.com / Игорь Марзалюк