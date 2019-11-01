Брестчанин выкопал в огороде патроны и человеческие кости

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Пока выдались теплые деньки сельчанин из Брестского района собрался высадить кусты голубики. Для этого на своем участке в деревне Страдечь стал копать своеобразную "траншею". Разве мог мужчина предположить, что простые сельхозработы завершать для него звонком в милицию?

К правоохранителям сельский житель обратился в четверг, 31 октября, сообщили в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз. Пару раз копнув, лопата наткнулась на что-то металлическое – патрон! А дальше – больше: в земле кроме патронов обнаружились человеческие кости.

Прибывшие на место специалисты следственно-оперативной группы, осмотрев находку, решили вызвать саперов: на случай, если в огороде зарыты еще и снаряды.

– Всего на земельном участке заявителя было обнаружено в земле 79 патронов, а кроме того, костные останки и части личных вещей погибшего. Предположительно, захоронение было сделано в период Великой Отечественной войны, – пояснили в пресс-службе.

Экспертам предстоит узнать один или несколько человек лежали в этой «безызвестной могиле», а также точную дату захоронения. Также назначена баллистическая экспертиза для установки марки патронов и их боевой пригодности.