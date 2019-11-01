В Чечерске вандал исписал баллончиком с краской ратушу, церковь и припаркованное авто

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В небольшом райцентре на Гомельщине на днях общественность всколыхнул доселе невиданный вандализм: неизвестные красной краской изуродовали центр города. Неприличные надписи осквернили архитектурные памятники – достопримечательности Чечерска: городскую ратушу, Храм Преображения Господня, ворота городского кладбища, малую архитектурную форму на площадке детского городка на Советской улице. Еще неизвестному хулигану на глаза попалась припаркованная иномарка, так он и на ней остатками краски написал «VW».

Красные надписи появились на главных архитектурных памятниках Чечерска. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

ЧП произошло в городе во вторник, 29 октября, проинформировали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома. В расследовании правоохранителям помогал сотрудник Госкомитета судэкспертиз из межрайотдела в Буда-Кошелеве.

– Эксперт отобрал смывы красящего красного вещества, следы и предметы, которые предположительно оставил злоумышленник. Они впоследствии и легли в доказательную базу против фигуранта, – пояснили в пресс-службе.

Вандал исписал краской и попавшийся на пути припаркованный автомобиль. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Чечерским вандалом оказался местный житель – 24-летний безработный горожанин. Сейчас мужчина задержан и работает со следствием.