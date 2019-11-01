В Минске пропала 12-летняя Саша Якубовская

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Столичные правоохранители объявили в розыск несовершеннолетнюю минчанку Александру Юрьевну Якубовскую, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что девочка пропала в пятницу, 1 ноября. Днем она ушла из дома, и с тех пор на связь с родными не выходила.

– На вид разыскиваемой школьнице около 12 лет. Девочка худенькая, ее рост примерно 152 – 155 сантиметров. Лицо круглое, длинные темно-русые волосы. Также имеются особые приметы: две родинки на лице. Одна – над верхней губой, вторая – на щеке ближе к виску. Из дома Саша ушла в темно-синей куртке, черных джинсах, черном джемпере с принтом в виде сердца, в кроссовках без шнурков, – сообщили приметы пропавшей девочки в ГУВД.

Если вы видели девочку на фото, знаете, где она может находиться, сообщите об этом в милицию – 102.