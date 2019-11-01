«13 жетонов, продукты, наушники и обед в общепите»: туркменские студенты отоварились по банковской карте минчанки

Наши карточку в банкомате и решили оставить себе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Женщина забыла карточку в банкомате и поплатилась за это

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В милицию Минска на днях обратилась 57-летняя горожанка. Женщина сообщала, что потеряла банковскую карточку, а до того, как она заблокировала «пластик» со счета пропали 80 белорусских рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре правоохранители смогли выйти на след злоумышленников. Ими оказалась молодая пара из Туркменистана: 23-летний юноша, студент столичного вуза, и его 21-летняя девушка, студентка учреждения образования в Витебске. До поимки иностранцы успели совершить несколько мелких покупок за чужой счет и потратить около 80 белорусских рублей.

– Как рассказали фигуранты, в Беларуси они получают образование, правда, в разных городах. В тот день девушка приехала к парню из областного центра. Вместе пошли к банкомату, чтобы снять деньги, там и нашли чужую банковскую карту и решили ее забрать, – пояснили в пресс-службе.

Чтобы не попасть впросак с пин-кодом совершали покупки на сумму не более 20 рублей. Так они за чужой счет купили 13 жетонов на проезд в метро, продукты, наушники, чехол, пообедали в ресторане быстрого питания.

Дело передано на правовую оценку. За хищение с помощью компьютерной техники им может грозить до 5 лет заключения.