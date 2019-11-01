2019-11-01T20:44:54+03:00
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КП Беларусь

«Завершаю служение искусству»: из Оперного театра Беларуси ушел гендиректор

Владимир Гридюшко не продлил трудовой контракт
Надежда БУТОВИЧ
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Владимир Гридюшко (слева) 10 лет возглавлял Большой театр Беларуси. Фото: bolshoibelarus.by.Владимир Гридюшко (слева) 10 лет возглавлял Большой театр Беларуси. Фото: bolshoibelarus.by.
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Об уходе с должности генерального директора Большого театра – крупнейшего театра и единственного оперного театра в Беларуси, уже экс-гендиректор Владимир Гридюшко сообщил сам. Руководитель Большого опубликовал письмо-обращение на сайте bolshoibelarus.by.

Также называется и причина ухода с поста гендиректора – окончание трудового контракта.

– Завершаю свое служение искусству в качестве генерального директора Большого театра Беларуси, – уточнил Гридюшко.

Он поблагодарил коллег и зрителей за те 10 лет, что совместно «формировался коллектив профессионалов, ставились шедевры оперного и балетного искусства, реализовывались крупные международные и национальные проекты и успешно воплощались различные творческие и социальные идеи», за плодотворную работу и преданность театру.

Карьера Владимира Гридюшка, родившегося в 1958 году, начинался с комсомольских должностей: секретарь ЦК белорусского ЛКСМ, глава пионерской организации Белорусской ССР. В девяностые руководил различными общественным объединением – «Фондом соцподдержки детей и подростком «Мы - детям». Затем являлся советником Посольства Беларуси в Болгарии, с 2003 трудился на посту замминистра культуры, а в 2009 году возглавил Национальный театр оперы и балета.

Новый директор Большого театра будет назван, возможно, на следующей рабочей неделе.

Напомним, артисты театра с письмом обращались к президенту Беларуси, чтобы он оставил на посту директора Гридюшко.

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