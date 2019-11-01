Видеофакт. Найденную на стройке в Минске авиабомбу военные везут по городу, а потом взрывают на полигоне

Перед транспортировкой бомбу фиксируют в машине с помощью песка. Фото: стоп-кадр.

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В Минске в пятницу, 1 ноября, во время строительных работ на улице Аэродромная рабочие обнаружили взрывоопасную находку времен ВОВ, проинформировали в пресс-службе МВД.

Строители сообщили о найденном снаряде правоохранителям, те незамедлительно выехали на место. Эксперты определили: найденный объект – немецкая 50-килограммовая авиационная бомба "SD 50" периода ВОВ.

Авиабомбу обследовали саперы взрывотехнического центра Внутренних войск. Они же вывезли беприпас на специальную подрывную площадку и уничтожили.

На видео, которое опубликовали в МВД, показано, как бомбу бережно грузят с места происшествия в машину службы разминирования, «укутывают» песком перед транспортировкой, а затем... везут по городу. По сравнению в экшеном в боевиках – настоящий взрыв на полигоне кажется не таким уж и сильным, но размер воронки поражает!

К слову, в последние дни в Беларуси – это не единственное «эхо войны». Так на Витебщине на днях военные обнаружили в лесу схрон боеприпасов величиной 66 килограммов в тротиловом эквиваленте. А в Брестском районе сельчанин прямо в огороде откопал патроны и человеческие останки, видимо, могилу неизвестного солдата или нескольких солдат.