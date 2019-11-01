Под Барановичами 11-летнего школьника насмерть придавили футбольные ворота

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Трагедия произошла на территории Барановичского района в пятницу, 1 ноября. Об этом проинформировали в пресс-службе Следственного Комитета в официальном Telegram-аккаунте.

В агрогородке Русино недалеко от Барановичей в первый день осенних каникул трагически погиб младшеклассник. Как сообщается, днем ребятня играла на стадионе. Мальчик так же вместе с друзьями был там, они играли в футбол.

– В какой-то момент школьник запрыгнул на футбольные ворота и стал их раскачивать. Внезапно ворота рухнули и придавили мальчика. К месту происшествия незамедлительно выехала бригада врачей. Медики пытались его реанимировать, но тщетно, от полученных травм ребенок скончался прямо на месте трагедии, – добавили в СК.

На данный момент по факту гибели несовершеннолетнего ведутся следственные мероприятия, проводится проверка.

В СК просят родителей объяснить детям и подросткам, как необходимо безопасно вести себя на детских и игровых площадках, не забывать о правилах безопасности дома, присматривать за дошколятами.

Берегите детей!