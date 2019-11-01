В Пинске под колесами «ГАЗ» погибла 18-летняя девушка-пешеход

Смертельное ДТП произошло на выезде из Пинска.

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП на выезде из Пинска произошло 1 ноября, проинформировали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Наезд на пешехода случился днем в пятницу, примерно в 15.00 часов. На автотрассе Р-6 направлением Ивацевичи – Пинск – Столин под колеса автомобиля «ГАЗ» попала 18-летняя пешеход.

Как известно из предварительной информации девушка хотела пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент на отечественной машине ехал 53-летний сельчанин из Ивацевичского района. В пределах 89 километра автотрассы произошел смертельный наезд.

– К месту происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи. Медики оказали первую помощь и доставили пострадавшую в ближайшее учреждение здравоохранение. Однако травмы, полученные в ДТП оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая спустя менее двух часов после аварии скончалась в Пинской горбольнице, – прокомментировали в пресс-службе.

Проводится проверка.