Тепло возвращается: в понедельник по югу до +18!

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Хорошая новость от синоптиков: в воскресенье потеплеет! Если в субботу, 2 ноября, столбик термометра покажет днем +3 - +9, то уже в воскресенье днем от +6 до +12, а по юго-западу и вовсе до +15. Мало того, в понедельник по югу страны и вовсе прогнозируют до +18! В остальной же части страны будет днем от +11 до +16. Во вторник, 5 ноября, днем от +9 до +15.

Но без осадков не обойдется. В эту субботу днем местами по Гродненской и Брестской областям пройдет кратковременный дождик. В воскресенье дождь тоже будет. А ночью по востоку даже возможен мокрый снег. В эти выходные еще и ветрено.