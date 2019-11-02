Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают Дзяды

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Дзяды - день, когда люди вспоминают умерших предков. Верующие в этот день молятся о душах умерших, посещают службу в храме, идут на кладбища.

Наши предки верили, что в этот день души предков, «дзяды», «радзіцелі», приходят к ним.

- К этому дню готовились: вычищали дом, мылись в бане, готовили нечетное число блюд (среди них обязательно кутья и блины), наделяли милостыней нищих. Стол ставили ближе к красному куту, под балкой, на которой писали имя каждого умершего члена семьи. По возрасту за столом рассаживались мужчины (ближе к стене) и женщины (ближе к печи). С зажженной свечой, прочитав молитву, хозяева приглашали предков: «Святыя дзяды, хадзіце да нас. І старыя, і малыя, і тыя, каму не к каму ісці, і тыя, хто ў гэтых мясцінах жываў, хлеба-солі ядаў», - рассказывала в интервью "Комсомолке" Татьяна Кухаронак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук.

После поминальной трапезы блюда накрывали белой скатертью и оставляли для душ предков. Вставали из-за стола все одновременно - люди верили, что кто первый встанет, тот скоро умрет. А после всех обрядов хозяин брал большую кружку с водой, накрыв ее рушником, и прощался: «Святыя дзяды! Паелі куцці - ідзіце дадому». Затем он выливал воду во двор в сторону кладбища. А где-то бросали туда и чугунок с остатками каши...