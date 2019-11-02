В Кировском районе в пожаре погибла 39-летняя женщина

Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 1 ноября, утром: в деревне Любоничи, что в Кировском районе, загорелся частный жилой дом. На пожаре погибла 39-летняя женщина, сожительница хозяина дома. Огонь повредил дом и вещи, которые там находились.

Предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает МЧС. К слову, неосторожное курение нередко приводит к трагедиям. Спасатели предупреждают, что курение в постели опасно для жизни.