"Жизни и здоровью ничего не угрожает": найдена пропавшая школьница

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Напомним, девочка из Минска Александра Якубовская пропала в пятницу, 1 ноября. Днем она ушла из дома и больше на связь с родными не выходила. О ее пропаже сообщила минская милиция. И вот появилась хорошая новость: ребенок найден! К счастью, с ней все в порядке. Как сообщается на сайте МВД, жизни и здоровью Александры ничего не угрожает. Сейчас она с родителями.