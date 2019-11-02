2019-11-02T13:18:12+03:00
Общество
КП Беларусь

"Жизни и здоровью ничего не угрожает": найдена пропавшая школьница

Ребенка передали родителям
Евгения ПОПКО
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Девочку нашли в тот же день, в который она пропала. Фото: МВДДевочку нашли в тот же день, в который она пропала. Фото: МВД
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Напомним, девочка из Минска Александра Якубовская пропала в пятницу, 1 ноября. Днем она ушла из дома и больше на связь с родными не выходила. О ее пропаже сообщила минская милиция. И вот появилась хорошая новость: ребенок найден! К счастью, с ней все в порядке. Как сообщается на сайте МВД, жизни и здоровью Александры ничего не угрожает. Сейчас она с родителями.

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