80-летний дедушка сказал стюардессе, что на борту самолета «Белавиа» бомба: рейс задержали на три часа

Самолет проверили, бомбы не нашли, экипаж сменили, а дедушке теперь светит пять лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Об инциденте сообщил телеграмм-канал «Harbatsevich ex ЧБ». Все произошло в пятницу. Рейс «Минск - Санкт-Петербург» вылетал в 19:10. Пассажиры погрузились, самолет начал движение по рулежной дорожке. В этот момент один из пассажиров – 80-летний дедушка – сообщил стюардессе, что на борту бомба.

- Самолет развернули, у трапа уже ждали собаки, всех выгрузили и отправили на углубленную проверку, - сообщает источник. - Вылет отложился на три часа, пока всех не проверили. Интересно, что даже команду пилотов заменили, а тех, кто решил отказаться от полета все равно вернули и проверили.

Пассажиру, сообщившему о бомбе, теперь угрожает уголовное дело. Речь идет о статье 340 УК РБ «Заведомо ложное сообщение об опасности». По ней злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В пресс-службе авиакомпании «Белавиа» информацию подтвердили:

- Такой инцидент действительно имел место вчера на рейсе Минск-Санкт-Петербург, - сообщила «Комсомолке» специалист по связям с общественностью авиакомпании «Белавиа» Анастасия Бакиновская.

Информацию также подтвердили в Следственном комитете:

- На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Проведен осмотр места происшествия. Взрывных устройств не обнаружено, - сообщили в СК. - В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса. В настоящее время он задержан, с ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, самолеты и офисы авиакомпании «Белавиа» «минируют» уже не первый раз. В феврале неизвестные разослали по e-mail угрозы в офисы «Белавиа». Сообщение касалось здания по адресу улица Ленина, 18, которое находится на перекрестке со столичной улицей Карла Маркса. В здании находятся кассы компании «Белавиа». «Минера» не нашли.

В 2016 году из Италии в офис «Белавиа» позвонил неизвестный: «Самолет рейса «Минск-Милан» заминирован!» Бомбы на борту не нашли, но самолет с васильком из-за дополнительных проверок задержали на 3,5 часа.

В 2014 году пьяный грузин, угрожая взрывом, требовал изменить курс самолета «Белавиа» и лететь в Рим. Самолет в Рим не полетел, по прилету грузина задержали. Позже его приговорили к трем годам тюрьмы. Он отсидел два года вышел по амнистии. И сразу вернулся в Грузию.