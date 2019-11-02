2019-11-02T14:20:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Герой дня: под Климовичами 15-летний подросток спас мужчину на пожаре

Мальчишка забежал в задымленный дом и вытащил оттуда хозяина дома
Евгения ПОПКО
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Дом сгорел, но мужчина остался жив, благодаря смелости подростка. Фото: МЧСДом сгорел, но мужчина остался жив, благодаря смелости подростка. Фото: МЧС
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Сегодня утром, 2 ноября, утром в агрогородке Малашковичи, что в Климовичском районе, загорелся жилой дом. К приезду спасателей, дом уже горел внутри. Огонь охватил кровлю дома, был сильный дым. К счастью, в это время сам владелец дома стоял на улице. Оказалось, что его спас 15-летний подросток.

Мальчишка увидел дым внутри дома, куда зашел через незапертую дверь. Там он увидел спящего на кровати мужчину и вытащил его на улицу. Хозяина дома госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Известно, что подросток проживает в Малашковичах с дедушкой и бабушкой, сообщает МЧС.

Пожар потушили работники МЧС. Причину пожара еще предстоит выяснить. Однако рассматриваются разные версии, среди которых нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств и неосторожное обращение с огнем при курении.

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