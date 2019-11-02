2019-11-02T15:06:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Трагедия в Щучинском районе: беременная женщина погибла за рулем

Машина врезалась в дерево
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Трагедия произошла 1 ноября около 9 часов утра. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.Трагедия произошла 1 ноября около 9 часов утра. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Изменить размер текста:

Ужасная авария случилась сегодня, 1 ноября, около 9 часов утра на в Щучинском районе. Легковушка "Ауди" съехала на обочину и врезалась в дерево у дороги. К несчастью, 39-летняя беременная женщина, которая была за рулем, скончалась на месте, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. На фотографиях, сделанных на месте трагедии, видно, что удар пришёлся на водительскую сторону.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства аварии.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украинка пыталась вывезти из ЕАЭС старинную книгу об интимной жизни Екатерины II
В Минске пропал 81-летний дедушка: возможна потеря памяти
Герой дня: под Климовичами 15-летний подросток спас мужчину на пожаре
80-летний дедушка сказал стюардессе, что на борту самолета «Белавиа» бомба: рейс задержали на три часа
"Жизни и здоровью ничего не угрожает": найдена пропавшая школьница
В Кировском районе в пожаре погибла 39-летняя женщина
Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают Дзяды
Тепло возвращается: в понедельник по югу до +18!
В Пинске под колесами «ГАЗ» погибла 18-летняя девушка-пешеход
Под Барановичами 11-летнего школьника насмерть придавили футбольные ворота
Видеофакт. Найденную на стройке в Минске авиабомбу военные везут по городу, а потом взрывают на полигоне
«Завершаю служение искусству»: из Оперного театра Беларуси ушел гендиректор
«13 жетонов, продукты, наушники и обед в общепите»: туркменские студенты отоварились по банковской карте минчанки
В Минске пропала 12-летняя Саша Якубовская
Минское «Динамо» в матче КХЛ проиграло «Металлургу». Десятое поражение подряд
В Чечерске вандал исписал баллончиком с краской ратушу, церковь и припаркованное авто
Брестчанин выкопал в огороде патроны и человеческие кости
Белорусский депутат Игорь Марзалюк перепел за Филиппом Киркоровым песню «Я поднимусь»
Замдекана журфака БГУ рассказал, как бороться с фейками
Гороскоп на ноябрь: Овнам - любовь, Ракам - новая жизнь, Скорпионам - встряска
Житель Витебского района избил знакомого до смерти
Посольство Израиля в Беларуси возобновило работу с 1 ноября
Начался визит Лукашенко в ОАЭ
В Волковыском районе в собственном доме сгорел мужчина
Каллаур рассказал, о чем договорились банки Беларуси и России
В Добруше пьяного водителя тормозили со стрельбой
Впереди у белорусов четыре выходных дня подряд
ЦИК Беларуси рассказал о главных нарушителях избирательной кампании