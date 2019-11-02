Трагедия в Щучинском районе: беременная женщина погибла за рулем

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Ужасная авария случилась сегодня, 1 ноября, около 9 часов утра на в Щучинском районе. Легковушка "Ауди" съехала на обочину и врезалась в дерево у дороги. К несчастью, 39-летняя беременная женщина, которая была за рулем, скончалась на месте, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. На фотографиях, сделанных на месте трагедии, видно, что удар пришёлся на водительскую сторону.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства аварии.