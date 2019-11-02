КП Беларусь
Трагедия в Щучинском районе: беременная женщина погибла за рулем
Машина врезалась в дерево
Трагедия произошла 1 ноября около 9 часов утра. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Ужасная авария случилась сегодня, 1 ноября, около 9 часов утра на в Щучинском районе. Легковушка "Ауди" съехала на обочину и врезалась в дерево у дороги. К несчастью, 39-летняя беременная женщина, которая была за рулем, скончалась на месте, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома. На фотографиях, сделанных на месте трагедии, видно, что удар пришёлся на водительскую сторону.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства аварии.