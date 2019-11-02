В Минске пропал 81-летний дедушка: возможна потеря памяти

Пенсионер ушел из дома в минувшую пятницу и домой так и не вернулся

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Пожилой человек пропал еще вчера, 1 ноября около 15.00 вышел из дома на прогулку и пропал. Мужчину зовут Владимир Федорович Артемьев. Он проживает в Минске по улице Уборевича, д. 6. По информации поисково-спасательного отряда "Ангел" его местонахождение до сих пор неизвестно. Также сообщается, что у мужчины модет быть потеря памяти.

В соцсети внучка пенсионера написала, что ее дедушку видели на Чижовке-арене. Если вы знаете, где находится мужчина, позвоните, пожалуйста, с мобильного телефона по короткому номеру 7733.