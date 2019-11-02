Украинка пыталась вывезти из ЕАЭС старинную книгу об интимной жизни Екатерины II

Кроме книг женщина везла с собой старинные ложки

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Гомельские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу старинных книг и ложек в пункте пропуска «Терюха».

Так, во время проведения таможенного контроля поезда «Санкт-Петербург – Киев» у 50-летней гражданки Украины нашли старинные книги: «Новый медицинский календарь» 1892 года издания и «Екатерина II: ее происхождение, интимная жизнь и политика» 1895 года издания. Кроме книг украинка везла с собой четыре старинные серебряные ложки. На одной из ложек есть клеймо «1884», сообщает Гомельская таможня.

Результаты экспертизы, проведенной в Таможенной лаборатории, подтвердили: эти предметы представляют культурную ценность. В отношении женщины составлен административный протокол.