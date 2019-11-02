В Барановичах 13 школьников попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне

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ЧП произошло в субботу 2 ноября. Скорую помощь вызвали в бассейн СДЮШОР №4 в Барановичах. Подростки в возрасте 13-15 лет, которые здесь занимались, почувствовали, что им трудно дышать, в горле режет.

Всех детей - 15 человек - отвезли в больницу.

- Двоих из них отпустили домой. Четверо сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Девять человек под наблюдением врачей. Все они в Барановичской центральной райбольнице, - цитирует belta.by пресс-секретаря Минздрава Юлию Бородун.

В больнице сразу после поступления детей созвали консилиум, в воскресенье проведут второй. Врачи будут решать, готовы ли остальные дети отправиться домой или же их следует оставить под наблюдением врачей.

По предварительной информации, дети отравились хлором. Как поясняют в МЧС, в ведре случайно смешали средство для обработки воды и дезинфицирующее средство - в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Ведро стояло в тамбуре запасного выхода из бассейна. Пары частично попали в зал бассейна. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.