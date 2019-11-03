Боровик с метровой шляпкой нашли в Пружанском районе

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Огромный боровик нашел местный житель Иван Ганчук. Заядлый грибник по профессии спасатель. В этом сезоне мужчина собрал 18 корзин грибов. Среди них только элитные: белые, подосиновики, подберезовики, маслята.

- В этом году этот боровик – рекорд. Впечатлил даже не размер шляпки, а ножка – она была богатырская. И сам этот гриб был твердым, - рассказал в интервью ОНТ Иван.

Грибник собирает за четыре часа две корзины. Но как признался Иван, от гигантского боровика на память остались только фотографии: чтобы не испортился, его поспешили засушить.