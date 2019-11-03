2019-11-03T11:17:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На трассе М1 фура сбила пешехода насмерть

Личность погибшего не установлена. Трагедия произошла вечером 2 ноября под Оршей
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Фура сбила пешехода на трассе М1. Фото из VK-аккаунта ГАИ ВитебскФура сбила пешехода на трассе М1. Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск
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Около 19 часов вечера на 577-м километре трассы «Брест-Москва» около деревни Высокое Оршанского района 36-летний водитель за рулем грузовика DAF наехал на пешехода – он внезапно вышел на дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Но установить личность погибшего не удалось.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении по краю дороги в темноте пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом, пишет belta.by.

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