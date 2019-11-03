2019-11-03T13:40:19+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Это самое позорное жюри «Голоса». Фанаты Руслана Алехно защищают артиста после провала на шоу

Известный белорусский артист не прошел в шоу «Голос». Меладзе назвал исполнение Алехно ресторанным пением, а Гагариной стало стыдно, что она не нажала кнопку
Эвика ОТТО
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Известный белорусский артист не прошел в шоу «Голос».Известный белорусский артист не прошел в шоу «Голос».
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Победитель «Народного артиста», представитель Беларуси на «Евровидении-2008» Руслан Алехно не прошел этап «слепых прослушиваний» в 8 сезоне шоу «Голос». Никто из наставников не повернулся, когда 37-летний артист исполнял композицию Яака Йоалы «Подберу музыку».

Когда кресла наставников развернулись, Полину Гагарину охватил ужас от того, что она не узнала артиста:

- Мы знакомы очень давно. Потрясающий певец! Я не знаю, почему я тебя не узнала. Нота была фантастическая. Прости меня – у меня нет слов… Такое нельзя говорить, но это просто дикая усталость и непонимание того, что происходит. Как я могла? – убивалась Гагарина.

Сюткин интеллигентно заметил, что ожидал нового прочтения песни. Шнуров просто отвлекся на Меладзе, а известный композитор жестко проехался по исполнителю.

- Я знаю вас, как блестящего певца. Но просто совокупность вас и этой песни привело вас к ресторанному пению. Это совсем не плохо. Но это подразумевает, что слушать нужно выпивши. Это так шаблонно! – заявил Меладзе.

- В вашу защиту скажу: никакого ресторана не почувствовал, - поддержал артиста Сюткин.

Шоу закончилось, а фаната Алехно встрепенулись в Инстаграме артиста и уже третий день пишут комментарии поддержки.

- У вас было шикарное выступление! А жюри - это просто смех, – пишет одна из подписчиц.

- Не смотрю «Голос» вообще, но ради выступления Руслана посмотрела в записи. Не могла поверить, что не один из членов жюри не повернулся...Кто их выбрал туда, они не профи вообще, - пишет еще одна поклонница.

- Я в шоке это самое позорное Жюри за все сезоны Голоса! – продолжают поддерживать артиста поклонники.

Сам Алехно на комментарии не отвечает, как не отвечает и журналистам. Многие из мира шоу-бизнеса, так и не поняли: зачем известному артисту нужен был «Голос».

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