Отравившееся в бассейне хлором дети готовятся к выписке

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- Помощь детям, которые пострадали в Барановичах от отравления хлором в бассейне, оказана в полном объеме. Дети чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке сегодня (3 ноября – прим. авт) – сообщила Юлия Бородун, передает belta.by.

Напомним, что ЧП произошло в субботу 2 ноября. Скорую помощь вызвали в бассейн СДЮШОР №4 в Барановичах. Подростки в возрасте 13-15 лет, которые здесь занимались, почувствовали, что им трудно дышать, в горле режет. Всех детей - 15 человек - отвезли в больницу.

- Двоих из них отпустили домой. Четверо сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести. Девять человек под наблюдением врачей. Все они в Барановичской центральной райбольнице, - ранее сообщала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Как поясняют в МЧС, в ведре случайно смешали средство для обработки воды и дезинфицирующее средство - в результате произошла химическая реакция с выделением паров хлора. Ведро стояло в тамбуре запасного выхода из бассейна. Пары частично попали в зал бассейна. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.