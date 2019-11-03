Внимание! На пункте пропуска «Кузница Белостокская» не оформляют транспорт

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Боеприпасы обнаружили около 12 часов дня 3 ноября. С этого времени оформление транспортных средств в пункте пропуска «Кузница Белостокская» временно приостановлено. С белорусской стороны сопредельный пункт пропуска «Брузги». Сейчас там проводятся саперно-пиротехнические работы, пишет belta.by. Поэтому при выборе маршрута, водителям рекомендуют учитывать информацию. К слову, это уже не первый случай, когда на пункте пропуска «Кузница Белостокская» нашли боеприпасы Второй мировой войны: в мае этого года уже находили военные боеприпасы.