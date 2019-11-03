КП Беларусь
Внимание! На пункте пропуска «Кузница Белостокская» не оформляют транспорт
Во время ремонтных работ на польской стороне нашли боеприпасы времен Второй мировой войны
Внимание! На пункте пропуска «Кузница Белостокская» приостановлено оформление транспорта. Фото: для иллюстрации.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Боеприпасы обнаружили около 12 часов дня 3 ноября. С этого времени оформление транспортных средств в пункте пропуска «Кузница Белостокская» временно приостановлено. С белорусской стороны сопредельный пункт пропуска «Брузги». Сейчас там проводятся саперно-пиротехнические работы, пишет belta.by. Поэтому при выборе маршрута, водителям рекомендуют учитывать информацию. К слову, это уже не первый случай, когда на пункте пропуска «Кузница Белостокская» нашли боеприпасы Второй мировой войны: в мае этого года уже находили военные боеприпасы.