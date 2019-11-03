В отеле в Болгарии медведь пришел искупаться в бассейне

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В один из горных отелей Болгарии по ночам приходит нежданный гость. Визит медведя сняла камера видеонаблюдения. Косолапый мишка ничего не трогает в отеле, а целенаправленно идет купаться в бассейн. Вдоволь наплававшись, он возвращается к себе домой. Кличку Свимми придумали сотрудники отеля от английского слова swim (плавать), рассказывает ТСН.