2019-11-03T17:01:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В отеле в Болгарии медведь пришел искупаться в бассейне

Персонал отеля уже даже прозвал косолапого гостя Свимми
Эвика ОТТО
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В один из горных отелей Болгарии по ночам приходит нежданный гость. Визит медведя сняла камера видеонаблюдения. Косолапый мишка ничего не трогает в отеле, а целенаправленно идет купаться в бассейн. Вдоволь наплававшись, он возвращается к себе домой. Кличку Свимми придумали сотрудники отеля от английского слова swim (плавать), рассказывает ТСН.

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