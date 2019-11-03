2019-11-03T18:14:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лобовое столкновение на трассе М3: три человека пострадали

Авария произошла около 15 часов для около деревни Рудня Лепельского района Витебской области
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Лобовое столкновение на трассе М3: три человека пострадали. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.Лобовое столкновение на трассе М3: три человека пострадали. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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Водитель Toyota решил обогнать большегруз Mercedes и выехал на встречную полосу. Но не успел завершить маневр встретившись с лоб в лоб с Hyundai. Из-за лобового столкновения, по предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили оба водителя легковушек и пассажир автомобиля Toyota. Личности участников ДТП устанавливаются.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи, пишет belta.by.

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