Лобовое столкновение на трассе М3: три человека пострадали

Авария произошла около 15 часов для около деревни Рудня Лепельского района Витебской области

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Водитель Toyota решил обогнать большегруз Mercedes и выехал на встречную полосу. Но не успел завершить маневр встретившись с лоб в лоб с Hyundai. Из-за лобового столкновения, по предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили оба водителя легковушек и пассажир автомобиля Toyota. Личности участников ДТП устанавливаются.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи, пишет belta.by.