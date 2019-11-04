2019-11-04T09:39:01+03:00
Общество
КП Беларусь

На Гродненщине из-за шалости детей сгорело 100 т соломы

Не исключено, что родителей этих детей накажут
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
В МЧС сообщение поступило днем 3 ноября. Фото: МЧС. (Снимок использован в качестве иллюстрации)В МЧС сообщение поступило днем 3 ноября. Фото: МЧС. (Снимок использован в качестве иллюстрации)
Изменить размер текста:

Пожар случился в воскресенье днем около 12.30. Горела солома возле деревни Косилы Мостовского района. Об этом сообщают на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. Огонь уничтожил 100 т соломы. О причине пожара в МЧС говорят коротко - шалость детей с огнем.

Пожары, которые возникают по такой причине, - далеко не редкий случай. Так, в августе этого года в деревне Головчицы Наровлянского района из-за детской шалости разгорелся пожар. Огонь уничтожил деревянный сарай и кровлю кирпичного сарая.

Многие дети проявляют повышенный интерес к огню. МЧС рекомендует родителям рассказывать детям о пожароопасном поведении, не оставлять спички в доступном для детей месте, не поручать малышам самим разжигать печи, газовые плиты, включать электроприборы. Ребенка нужно обязательно научить правильно действовать при пожаре.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лобовое столкновение на трассе М3: три человека пострадали
В отеле в Болгарии медведь пришел искупаться в бассейне
Внимание! На пункте пропуска «Кузница Белостокская» не оформляют транспорт
Отравившиеся в бассейне хлором дети готовятся к выписке
«Это самое позорное жюри «Голоса». Фанаты Руслана Алехно защищают артиста после провала на шоу
На трассе М1 фура сбила пешехода насмерть
Боровик с метровой шляпкой нашли в Пружанском районе
В Барановичах 13 школьников попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне
Украинка пыталась вывезти из ЕАЭС старинную книгу об интимной жизни Екатерины II
В Минске пропал 81-летний дедушка: возможна потеря памяти
Трагедия в Щучинском районе: беременная женщина погибла за рулем
Герой дня: под Климовичами 15-летний подросток спас мужчину на пожаре
80-летний дедушка сказал стюардессе, что на борту самолета «Белавиа» бомба: рейс задержали на три часа
"Жизни и здоровью ничего не угрожает": найдена пропавшая школьница
В Кировском районе в пожаре погибла 39-летняя женщина
Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают Дзяды
Тепло возвращается: в понедельник по югу до +18!