На Гродненщине из-за шалости детей сгорело 100 т соломы

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Пожар случился в воскресенье днем около 12.30. Горела солома возле деревни Косилы Мостовского района. Об этом сообщают на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. Огонь уничтожил 100 т соломы. О причине пожара в МЧС говорят коротко - шалость детей с огнем.

Пожары, которые возникают по такой причине, - далеко не редкий случай. Так, в августе этого года в деревне Головчицы Наровлянского района из-за детской шалости разгорелся пожар. Огонь уничтожил деревянный сарай и кровлю кирпичного сарая.

Многие дети проявляют повышенный интерес к огню. МЧС рекомендует родителям рассказывать детям о пожароопасном поведении, не оставлять спички в доступном для детей месте, не поручать малышам самим разжигать печи, газовые плиты, включать электроприборы. Ребенка нужно обязательно научить правильно действовать при пожаре.