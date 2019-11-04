2019-11-04T11:20:10+03:00
Политика
КП Беларусь

Наталья Кочанова: «Наказание за наркотики должно быть соразмерным и адекватным преступлению»

В этом году в Администрацию президента поступило больше 120 обращений по теме наркотиков
Полина СВЕТЛОВА
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По поручению президента чиновники встречались с людьми, которые высказывали свои предложения по поводу наказаний по антинаркотическим статьямПо поручению президента чиновники встречались с людьми, которые высказывали свои предложения по поводу наказаний по антинаркотическим статьямФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Глава Администрации президента Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1» высказалась по поводу наказаний по антинаркотическим статьям.

- Женщины из движения «Матери 328», с которыми я встречалась, знают, что их дети совершили преступление и виноваты, они понимают, что дети должны быть наказы. Но наказание должно быть соразмерным и адекватным преступлению. Все должно быть справедливо, дела должны рассматриваться четко и объективно, чтобы ни у кого не было сомнений, - отметила Наталья Кочанова.

Она согласна с тем, что в некоторых случаях к наказанию можно подойти индивидуально, особенно если речь идет о судьбе несовершеннолетних ребят.

- Глава государства поставил задачу разобраться детально по всем вопросам и в кратчайшие сроки внести предложения на рассмотрение президента, - добавила Кочанова.

По мнению главы Администрации, в этом вопросе очень важна профилактическая работа со стороны Министерства образования, Минздрава, милиции и, конечно, семьи.

- Иногда родители думают, что если ребенок хорошо учится, побеждает в олимпиадах, то проблем быть не может. Но порой они появляются. Так что настороженность должна быть в том числе и у родителей.

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