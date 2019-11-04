Под Гродно легковушка насмерть сбила водителя большегруза

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ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье, 3 ноября, на 28-м километре дороги, которая соединяет Гродно с Литвой. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Примерно в 20 часов автомобиль «Рено Лагуна», за рулем которого был 31-летний водитель, сбил человека. Мужчина вышел на дорогу из-за стоящего справа грузового автомобиля. Большегруз стоял в очереди для прохождения границы. Мужчина не был обозначен фликерами. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Он был жителем Московской области.

Сейчас ГАИ выясняет обстоятельства и причины аварии.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении водителя легкового автомобиля. Следователи просят людей, которые стали очевидцами аварии, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 (0152) 72-40-40 (круглосуточно).