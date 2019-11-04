В Микашевичах пятилетний ребенок выпал с 8-этажа

Мама в это время отлучилась в магазин Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Родителей в это время дома не было

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Пятилетнего мальчика под окнами одной из новостроек города заметила соседка. Женщина сразу вызвал «скорую», ребенка забрали в реанимацию. Об этом belta.by сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Как выяснилось, днем 2 ноября дети трех и пяти лет играли дома одни. Их папа был на работе, мама вышла в магазин. По предварительной версии, старший ребенок увидел через окно на улице детей. Он обулся, оделся и вышел на балкон. Там мальчик стал на стульчик и упал вниз с 8-го этажа. Мама ребенка рассказала следователям, что балконная дверь была заперта, но сын умел ее открывать.

Сейчас ребенок остается в реанимации Пинской городской больницы. В семье растет еще двое детей 18 и 16 лет.