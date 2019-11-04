В Минске ночью столкнулись такси и каршеринговый автомобиль

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За рулем каршерингового Volkswagen Polo ехал 24-летний водитель. На пересечении проспекта Независимости с улицей Ленина он столкнулся с Renault Scenic (такси одного из онлайн-сервисов), которым управлял 47-летний мужчина. Авария произошла ночью 4 ноября, сообщили в УГАИ УВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель такси выехал на перекресток на красный свет. В салоне машины ехали трое пассажиров. В аварии пострадали оба водителя, их с травмами доставили в больницу. Пассажиров осмотрели и отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.