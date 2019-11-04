«Сын до сих пор не найден!»: продолжаются поиски 5-летнего Михаэля

Мальчик пропал после того, как его забрал из детсада отец

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Пятилетний Михаэль Якимчик в Гродно пропал вместе со своим отцом 28 октября утром. До сих пор нет никаких новостей. Напомним, папа мальчика забрал ребенка из детского садика, после чего связь с ним прервалась. Михаэля ищет милиция. Родители мальчика в разводе.

В первой половине дня в понедельник, 4 ноября, никаких вестей не было.

Если вы знаете, где находится ребенок, позвоните по телефонам: (80152) 79-68-06, по короткому номеру 102 или с мобильного телефона на номер 7733. Фото: листовка поисково-спасательного отряда "Ангел"

- По-прежнему ищем! Люди звонят, говорят, что видели похожих людей, но информация не подтверждается, - говорит Елена. Женщина все время на телефоне. Ждет вестей.

- Я очень люблю сына. Я очень их жду! Жду просто хотя бы от них новости, что у них все хорошо, - говорила «Комсомолке» мама Михаэля Елена.

Известно, что отец Михаэля имеет проблемы с сердцем. Елена переживает из-за плохого состояния здоровья мужчины.