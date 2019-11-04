Погода в Беларуси на 5 - 10 ноября: дожди и до 16 градусов тепла

Температура на этой неделе будет на 4-7 градусов выше климатической нормы Фото: Алеся ДОБЫШ

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С зимними куртками пока можно повременить - на неделе все еще будет тепло. Теплее всего будет в понедельник, 4 ноября, но и дальше сохранится комфортная погода - температурный режим будет на 4 - 7 градусов выше нормы, сообщили belta.by в Белгидромете.

Во вторник, 5 ноября, приготовьтесь к небольшому дождю - зонт может понадобиться утром и днем. Ночью температура составит 7 - 13 градусов тепла, днем - 10 - 16.

В среду, 6 ноября, снова обещают дожди, правда, кратковременные. Ночью будет от 5 до 12 выше нуля, а днем - от 7 до 17.

В четверг, 7 ноября, немного похолодает: снова ожидаются дожди, а в северных районах возможен даже мокрый снег. Ночью температура составит от нуля до 7 градусов выше нуля, днем будет от плюс 4 по северу до 12 градусов тепла по югу.

В пятницу, 8 ноября, дождь ожидается только ночью в отдельных районах. Температура сохранится на том же уровне, что и в четверг. Но в северной части страны воздух ночью охладится до 0...-3. Днем будет 5 - 12 градусов тепла.

В субботу, 9 ноября, местами пройдут дожди, температура существенно не изменится: ночью - от нуля до 7 градусов, днем - 6 - 12 тепла, а по югу - до плюс 14 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, тоже возможен дождь, ночью и утром будет туманно. Ночью температура воздуха составит 2 - 9 градусов выше нуля, днем - от 6 до 13 градусов тепла, а по югу страны и до 16 градусов.