В Витебске мужчина перебегал пути перед поездом - и попал в больницу с поврежденными ногами

С начала года на железной дороге произошло уже 88 несчастных случаев

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ЧП случилось 2 ноября на станции Витебск во время производства маневровых работ, сообщили в Твиттере МВД. Тепловоз с двумя вагонами травмировал 43-летнего мужчину из Витебска. Он перебегал пути по железнодорожному настилу прямо перед составом. Опередить поезд витеблянину не удалось - его доставили в больницу с поврежденными ногами.

Похожие случаи на железной дороге, к сожалению, не редки. С начала года в Беларуси зафиксировано 88 несчастных случаев, в результате которых погибли 58 человек и 30 получили травмы.

В МВД просят не забывать о правилах безопасности на железной дороге. Переходить пути можно только в установленных местах, при этом по возможности нужно пользоваться пешеходными мостами, тоннелями, переездами. Если переходите пути по настилу - убедитесь, что ни с одной из сторон не приближается поезд.