2019-11-04T15:14:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице диспетчер продавал украденное топливо, а деньги тратил в букмекерской конторе

За три месяца, по версии следствия, мужчина слил 14 т дизельного топлива
Полина СВЕТЛОВА
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Раньше мужчина к ответственности не привлекался, а теперь ему грозит до лет лишения свободыРаньше мужчина к ответственности не привлекался, а теперь ему грозит до лет лишения свободыФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В воровстве подозревают 30-летнего диспетчера автотранспортного участка. В его ведении были электронные топливные карты, в том числе резервные. В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что действовал диспетчер не один, а с помощью сторожа предприятия. Подозреваемый передавал сторожу чип, тот ехал на заправку и сливал топливо. За одно посещение АЗС похищали около 200 литров топлива, которое потом продавали предпринимателям в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Всего за три месяца слили 14 т топлива почти на 25 тысяч рублей.

Деньги, полученные от продажи топлива, оставались у диспетчера: сторож помогал ему просто так, надеясь на протекцию.

Вырученные деньги оставались у диспетчера. Сторож помогал ему безвозмездно: надеялся на протекцию.

Подозреваемый тратил деньги в букмекерской конторе: раньше он делал там ставки, проиграл и залез в долги. Рассчитаться собирался деньгами от продажи топлива, но их тоже проиграл.

Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом за кражу в крупном размере.

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@kpbel
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