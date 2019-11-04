2019-11-04T17:57:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Тело закопали в лесу недалеко от дома». В убийстве мужчины в Докшицком районе подозревают его сына

Задержаны 24-летний молодой человек и его приятель
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Убийство произошло еще в начале октября. Фото: Следственный комитетУбийство произошло еще в начале октября. Фото: Следственный комитет
Изменить размер текста:

Детали этого дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета. 1 ноября в милицию обратился 60-летний мужчина: он рассказал, что его брат давно не появляется дома.

У следственно-оперативной группы после осмотра места происшествия появилась информация, что пропажа мужчины связана с криминалом.

По предварительным данным, его 24-летний сын вместе со своим знакомым выпили и убили мужчину. После этого закопали тело в лесу недалеко от дома. Это произошло в период с 7 по 9 октября.

Во время осмотра с одним из подозреваемых в лесу нашли тело мужчины. Докшицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны два 24-летних молодых человека. Расследование продолжается.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24