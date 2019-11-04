КП Беларусь
«Тело закопали в лесу недалеко от дома». В убийстве мужчины в Докшицком районе подозревают его сына
Задержаны 24-летний молодой человек и его приятель
Убийство произошло еще в начале октября. Фото: Следственный комитет
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Детали этого дела рассказали в пресс-службе Следственного комитета. 1 ноября в милицию обратился 60-летний мужчина: он рассказал, что его брат давно не появляется дома.
У следственно-оперативной группы после осмотра места происшествия появилась информация, что пропажа мужчины связана с криминалом.
По предварительным данным, его 24-летний сын вместе со своим знакомым выпили и убили мужчину. После этого закопали тело в лесу недалеко от дома. Это произошло в период с 7 по 9 октября.
Во время осмотра с одним из подозреваемых в лесу нашли тело мужчины. Докшицким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Задержаны два 24-летних молодых человека. Расследование продолжается.