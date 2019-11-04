В Гродно водитель автобуса, который переехал пассажира, получил 2 года «химии»

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Такой приговор вынес суд Ленинского района Гродно, рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений, и приговорили к ограничению свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением всеми видами транспорта. По закону об амнистии он частично, на 1 год, освобожден от наказания.

Напомним, в июле 2019 года на одной из остановок в Гродно водитель автобуса остановился для высадки и посадки пассажиров. По версии обвинения, у него была возможность увидеть в зеркало заднего вида потерпевшего с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но водитель проявил невнимательность. В результате дверь зажала руку пенсионера, который собирался зайти внутрь. Автобус поехал, мужчина упал, его переехало заднее колесо.

Свою вину обвиняемый в суде признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.