2019-11-04T17:52:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно водитель автобуса, который переехал пассажира, получил 2 года «химии»

Свою вину он признал
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
В июле 2019 под колеса автобуса попал пенсионер. Фото: ГАИ ГродноВ июле 2019 под колеса автобуса попал пенсионер. Фото: ГАИ Гродно
Изменить размер текста:

Такой приговор вынес суд Ленинского района Гродно, рассказали в пресс-службе Гродненского областного суда. Водителя признали виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений, и приговорили к ограничению свободы на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, которая связана с управлением всеми видами транспорта. По закону об амнистии он частично, на 1 год, освобожден от наказания.

Напомним, в июле 2019 года на одной из остановок в Гродно водитель автобуса остановился для высадки и посадки пассажиров. По версии обвинения, у него была возможность увидеть в зеркало заднего вида потерпевшего с видимыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но водитель проявил невнимательность. В результате дверь зажала руку пенсионера, который собирался зайти внутрь. Автобус поехал, мужчина упал, его переехало заднее колесо.

Свою вину обвиняемый в суде признал. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24