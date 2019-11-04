Белорусский турист пытался запрыгнуть в нишу для шасси самолета, чтобы пролететь в ней 2 000 километров до острова в Тихом океане

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ЧП произошло в международном аэропорту Тайвань – Таоюань, сообщил ресурс Taipeitimes.com.

Среди белого дня неизвестный человек оказался в запретной зоне и попытался проникнуть на самолет, набирающий скорость для взлета.

– «Пассажир» находился в зоне, запрещенной для посторонних. Он стремительно мчался к самолету CI28 авиаперевозчика China Airlines, который уже расположился на взлетно-посадочной полосе. До того, как нарушителя задержали, он попытался взобраться по шасси в колесную нишу, чтобы там провести весь полет, – уточнили ресурсу.

Таким образом, мужчина намеревался пролететь 2 тысячи километров в отсеке, чтобы попасть на остров Палау в Тихом океане.

Бегущего по взлетно-посадочной полосе мужчину заметил пилот. Фото: taipeitimes.com.

– За сорок лет существования аэропорта это первый такой случай. К счастью, инцидент удалось предотвратить: мужчину на полосе заметил один из пилотов и сообщил об этом диспетчеру. Нарушителя задержала охрана аэропорта и удерживала до прибытия полиции, – добавили очевидцы.

При себе у белорусского путешественника-экстремала был светоотражающий жилет, газовая горелка, зажигалки и какой-то непонятный «рисунок». С полицией на контакт он не идет, его личность выясняется. Предполагается, что в Тайвани мужчина находился незаконно.